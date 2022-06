Jaguary starzeją się z klasą, warto skorzystać z programu Jaguar Approved

Sprawdzone, objęte gwarancją, gotowe do jazdy i zapewniające spokojny sen. Takie są samochody używane z programu Jaguar Approved, uruchomionego w 2015 roku. Rozwiązanie to zostało stworzone w celu zapewnienia klientów, że otrzymają ten sam poziom jakości, obsługi i zadowolenia, jak w przypadku zakupu nowego samochodu. Każdy pojzd z drugiej ręki włączony do oferty, to samochód dokładnie sprawdzony przez specjalistów.

Rygorystyczna kontrola

Przy zakupie kilkulatka zawsze towarzyszą obawy o jego stan techniczny. Aby auta zostały uznane za Jaguar Approved, muszą przejść rygorystyczny proces 165 punktowej inspekcji. To gwarantuje, że samochód jest w najlepszym możliwym stanie, tak wewnątrz jak i na zewnątrz. Nie każdemu pojazdowi się to udaje. Używając najnowszych dostępnych technologii, narzędzi i sprzętu diagnostycznego, Technicy Jaguara przeprowadzają te kontrole z najwyższą dokładnością. Kontrole te obejmują m.in. badanie powłoki lakierniczej, weryfikację wnętrza, pełne przygotowanie silnika, jak i zawieszenia oraz test drogowy.

Jaguar Approved fot. Jaguar

Bezpieczeństwo i pewna historia

Priorytety to bezpieczeństwo i wśmienita kondycja wozu. Każdy Jaguar Approved poddawany jest testowi drogowemu. Technicy znający unikalną charakterystykę każdego modelu z gamy Jaguara, weryfikują w warunkach drogowych pracę sprawdzanego samochodu. Testują zawieszenie, uklad hamulcowy, weryfikują pracę silnika i skrzyni biegów oraz monitorują dziesięć innych obszarów, aby upewnić się, że samochód jest w najlepszej możliwej kondycji.

Znajomość przeszłości samochodu jest ważna dla każdeg nabywcy samochodu używanego. Historia każdego auta wraz z dokumentacją są poddawane weryfikacji, pod względem prawdziwości przebiegu oraz odbytych wizyt serwisowych. Sporządzany raport jest przekazywany klientowi na piśmie.

Gwarancja to komfort i bezpieczeństwo

Gwarancję Jaguar Approved wydawaną na okres minimum 2 lat, otrzymać mogą wyłącznie samochody nie starsze niż 7 lat, które przebyły nie więcej niż 150 000 km do momentu ich sprzedaży. Gwarancja wydawana jest przez autoryzowanych dilerów Jaguara i dotyczy wyłącznie samochodów kwalifikujących się do programu Approved.

Program to kompleksowa ochrona przed nagłymi awariami, tak mechanicznymi jak i elektrycznymi, a naprawy są wykonywane wyłącznie przez zespół wyszkolonych Techników Jaguara, przy użyciu oryginalnych podzespołów. Nie występuje ograniczenie, co do ilośći napraw przeprowadzanych na gwarancji, przy czym łączna wartość napraw nie może przekroczyć wartości pojazdu. Prace przy Jaguarach są przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanych dilerów.

Jaguar Approved fot. Jaguar

24 miesiące Jaguar Assistance

Program oferty używanych Jaguarów został opracowany w celu zagwarantowania nabywcy takiej samej jakości, poziomu obsługi i zadowolenia, jak przy zakupie nowego samochodu. Oferowane auta są objęte wsparciem Approved Assistance przez cały okres trwania ich gwarancji. Pomoc

Assistance jest dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Kompleksowy program pomocy drogowej został zaprojektowany specjalnie dla użytkowników Jaguara. Zapewnia pomoc w sytuacjach awaryjnych na drodze, od naprawy opony, przez zagubienie kluczyka, do poważniejszych awarii.

Samochody używane oferowane przez dilerów z gwarancją, są na rynku wtórnym uznawane za auta sprawdzone i bezpieczne. I dokładnie takie są pojazdy w ofercie Jaguar Approved. W przygotowanych ofertach można wybierać auta od najmniejszego crossovera E-Pace, przez eleganckie sedany XE i XF, po efektowne SUV-y z rodziny F-Pace, a nawet sportowe modele F-Type. Pozycją dla poszukiwaczy aut w pełni eleketrycznych jest I-Pace.

Z pełną listą samochodów z ogólnokrajowej bazy danych dilerów, można zapoznać się tutaj: https://approved.pl.jaguar.com/search/#/